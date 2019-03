Hits do carnaval: as músicas que prometem fazer sucesso em 2019

A hora chegou! Já temos vários candidatos para o hit do carnaval 2019, as músicas que prometem bombar nos blocos e trios elétricos pelo Brasil na próxima semana.

O Youtube elaborou uma seleção especial baseada nos principais últimos lançamentos, “combinando os inputs de tendência e analisando a performance das músicas e dos artistas”, segundo a plataforma.

Eles consideraram, por exemplo, total de plays, compartilhamentos e adições em playlists, além de análises de Search e Culture & Trends, para tentar determinar quais músicas são as grandes candidatas ao hit do carnaval (na lista abaixo em ordem alfabética).

Ouça as principais promessas de hits para o carnaval 2019

…e vote na enquete abaixo

Anitta & Kevinho – Terremoto

A parceria de Anitta e Kevinho teve o clipe inspirado no hit I’m Still In Love With You, hit de Sean Paul em 2009 (na era do 150bpm, os comentaristas do Youtube, porém, preferem a música na velocidade 1.25x).

FP do Trem Bala feat. MC Kevin o Chris – Vamos pra Gaiola

“Bigodin finin cabelin na régua ela olhou pra mim eu olhei pra ela”. Vish. A música faz parte de um conjunto temático dos MCs, vários deles candidatos ao hit, diretamente do Rio de Janeiro.

Gabriel Diniz – Jenifer

Jenifer — o sucesso de Gabriel Diniz e principal candidata, até agora, a hit do carnaval 2019 — já ultrapassou 170 milhões de visualizações no Youtube. O arrocha (mistura de axé e forró) está no ar desde setembro de 2018, mas foi nos últimos 30 dias que ela começou a “acontecer” no Brasil todo.

Kevinho & MC Hollywood – É Rave que Fala né?

Na caixa de comentários do Youtube a galera está comentando a qualidade da letra, mas o título da música já dá o aviso: uma mistura de house com funk acelerado, feita sob medida para dançar. E é isso.

Lexa – Só Depois do Carnaval

Hit em 2014 com a faixa Posso Ser, a cantora carioca Lexa voltou com tudo em 2018 com Sapequinha e agora dá o aviso: esse papo de casal, Só Depois do Carnaval.

Livinho – Hoje Eu Vou Parar na Gaiola

Já com mais de 160 milhões de visualizações (só no clipe), a música traz o tema recorrente da gaiola no carnaval 2019.

MC Loma e as Gêmeas Lacração – Malévola

Depois de levar o carnaval 2018 nas costas com Envolvimento, MC Loma e as Gêmeas Lacração voltaram aos 45 do segundo tempo em 2019 com Malévola.

Marília Mendonça – Bebi Liguei

Para quem não quer deixar de lado a sofrência, Marília Mendonça lamenta a falta de coragem de dizer não nessa canção que vai buscar no sertanejo universitário suas influências.

Pabllo Vittar – Buzina

Se alguém disser que Pabllo Vittar é a maior estrela do pop do Brasil em 2019, quero ver quem vai discutir.

Tropkillaz, J Balvin, Anitta feat. MC Zaac – Bola Rebola

A música trilingue de Tropkillaz com uma das maiores estrelas do Latin trap nos EUA, J Balvin, e a contínua internacionalização de Anitta.

Hits do carnaval 2019 que correm por fora:

Whadi Gama – Piscininha Amor

Matheus Yurley – Ticolé

Dennis DJ e Kevinho – Agora é Tudo Meu

Gloria Groove – Coisa Boa

Jerry Smith, Wesley Safadão – Quem Tem o Dom?