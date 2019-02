‘Game of Thrones’: HBO prepara seleção de episódios para recordar momentos decisivos

A última temporada de Game of Thrones está chegando: estreia no dia 14 de abril de 2019. Como parte dos preparativos, a HBO fez uma seleção de episódios na HBO GO para recordar momentos decisivos e personagens cruciais da série. As quatro coleções especiais estarão disponíveis exclusivamente na plataforma de 23 de fevereiro até 30 de junho.

Segundo comunicado divulgado pelo canal, as coleções são:

1. Coleção Final Players: Inclui 10 episódios com os momentos mais memoráveis de três personagens – Daenerys Targaryen, Cersei Lannister e Jon Snow – e seu inimigo em comum: O Rei da Noite.

2. Coleção Dragons Evolution: Dedicada aos dragões icônicos da série, mostra suas origens e passagens pela série.

3. Coleção Best Battles: Permite reviver alguns dos melhores combates de Game of Thrones, incluindo a Batalha da baía de Blackwater, Khal Drogo x Mago, Oberyn Martell x Gregor Clegane, a Batalha dos Bastardos (Jon Snow x Ramsay Bolton), Jon Snow x White Walkers, Drogon e Dothraki x o exército Lannister.

4. Coleção In Memoriam: Para homenagear quem não está mais entre nós: Ned Stark, Khal Drogo, Robb Stark, Oberyn Martell, Ygritte, Tywin Lannister, Hodor e Olenna Tyrell.

A última temporada de Game of Thrones estreia em 14 de abril no canal HBO e na HBO GO. Todas as temporadas anteriores estão disponíveis na plataforma.

Veja trailer da última temporada de Game of Thrones: