Franz Ferdinand anuncia dois shows no Brasil em outubro

O grupo Popload anunciou nesta quarta-feira, 8, dois shows da banda Franz Ferdinand no Brasil: 11 de outubro, na Ópera de Arame, em Curitiba, e no dia 12, no Tom Brasil, em São Paulo.

Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$85 (neste link para São Paulo; ou neste link para Curitiba).

Em turnê para divulgar o seu quinto álbum, Always Ascending, lançado em fevereiro deste ano, o grupo também estreia no Brasil sua nova formação: Dino Bardot (do trio 1990s) e Julian Corrie (mais conhecido na seara eletrônica por Miaoux Miaoux), músicos conceituados da cena rock e eletrônica de Glasgow, substituem o guitarrista Nick McCarthy.

FRANZ FERDINAND EM CURITIBA

Ópera de Arame. R. João Gava, 970, Curitiba / PR. 11/10, abertura da casa 19h, show às 21h. Ingressos entre R$100 e R$420.

FRANZ FERDINAND EM SÃO PAULO

Tom Brasil. Rua Bragança Paulista, 1281, São Paulo / SP. 12/10, às 21h30. Ingressos entre R$ 85 e R$200.