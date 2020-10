Filme ‘A Febre’, de Maya Da-Rin, ganha trailer e data de estreia

O filme A Febre, dirigido por Maya Da-Rin, teve seu trailer divulgado e a data de estreia também. Baseado em história real, o longa, que é protagonizado por indígenas, chega no dia 12 de novembro aos cinemas e nas plataformas de streaming, simultaneamente. Produção passou por vários festivais ao redor do mundo, conquistando inúmeros prêmios, como o de Locarno.

A Febre acompanha a história do indígena Justino (Regis Myrupu), um homem de 45 anos que vive na periferia de Manaus e ganha a vida trabalhando como vigilante em um porto de cargas. Viúvo, Justino conta apenas com a companhia da filha Vanessa (Rosa Peixoto), que está se mudando para Brasília, onde estudará Medicina.

Tomado por uma febre muito forte, Justino é seguido por uma criatura misteriosa durante as noites e luta para conseguir ficar acordado durante os dias no trabalho. Além disso, tem de lidar com a chegada de um novo vigia e com as saudades da vida na aldeia, de onde partiu há vinte anos. Sentimento que aumenta com a visita de seu irmão.

A produção do filme A Febre é da Tamanduá Vermelho e Enquadramento Produções, em coprodução com Still Moving (França) e Komplizen Film (Alemanha). A distribuição é da Vitrine Filmes.