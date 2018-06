Festival de quadrinhos da Suíça terá participação de cinco artistas brasileiros

A edição deste ano do Fumetto – International Comix Festival Lucerne, de 14 a 22 de abril, na Suíça, contará com uma palestra sobre quadrinhos brasileiros, dia 21, com a presença dos quadrinistas Fábio Zimbres, Diego Gerlach, Talita Hoffmann, Nik Neves e Rafael Coutinho, segundo um comunicado divulgado nesta terça-feira, 3.

Em 27 anos de existência, o festival evoluiu e se consolidou como um dos mais importantes eventos de quadrinhos internacionais na Europa. Outros movimentos de arte, como desenho, ilustração, artes plásticas, gráficos, performances e animação, também fazem parte do evento.

Entre outros convidados para a edição deste ano, estão Richard McGuire (o autor de Aqui) e o canadense Guy Delisle.

Ainda segundo a organização, o festival também abre espaços para exposições de artistas jovens e ainda desconhecidos. São esperadas cerca de 50 mil pessoas no evento.