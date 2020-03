‘Episódio’ Analisa: Sucesso de ‘Big Little Lies’ vai garantir uma nova temporada da série?

Por Clara Rellstab, Leandro Nunes e Simião Castro

Um grupo inofensivo de mães que só deseja criar seus filhos. O sucesso de Big Little Lies, com o elenco estelar de Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoë Kravitz e Meryl Streep encerrou a segunda temporada com muitos prêmios, mas o que garante uma nova temporada?

A produção da HBO foi comentada no podcast Episódio – Mulheres Poderosas e o Teste de Bechdel, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. BLL também foi recomendada pela atriz Camila Pitanga, que participou deste episódio.

Mas antes de falar de BLL, é preciso explicar o que é o Teste de Bechdel. Criado pela cartunista Alison Bechdel, o teste visa reconhecer a presença e representatividade de personagens femininas nas produções de cinema e streaming seguindo três regras:

Deve ter pelo menos duas mulheres

Elas conversam uma com a outra

Sobre alguma coisa que não seja um homem

Desse modo, BLL Lies faz parte dessa lista por corresponder às três regras. A série com sete episódios é inspirada no livro da escritora australiana Liane Moriarty. A segunda temporada tem o mesmo número de episódios e foi lançada em 2019.

A trama mistura dois estilos bem interessantes. Tem a cara de série de comédia dramática sobre um recorte da sociedade. São famílias bem estabelecidas e com pessoas em carreiras estáveis, advogados, designers, produtores. Mas na edição você vai perceber que há um crime que ronda e que unirá todas essas pessoas.

Premiadíssima, BLL foi a grande vencedora do Globo de Ouro em 2018. Levou quatro troféus, incluindo melhor minissérie e telefilme. No Emmy 2017, foram 16 indicações e 8 vitórias. No Globo de Ouro uma noite bem importante porque o tom era dos protestos das mulheres contra assédio sexual em Hollywood.

Mas nada disso parece garantir a terceira temporada de BLL, as protagonistas já foram sondadas mas parece haver um mistério sobre o futuro.

No ano passado, Nicole afirmou ao Deadline que não vê impedimentos para continuar e elogiou a autora de BLL. “Liane é a nossa musa, tudo depende dela construir algo.”

A atriz também não escondeu sua expectativa na continuação da série dirigida por David E Kelley. “Se eles quiserem inserir mais vida na vida dessas mulheres, o que eles decidiram, nós podemos descobrir. Se tivermos uma terceira, e isso vier dos roteiristas, será incrível”, afirmou ao Deadline.

