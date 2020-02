Eminem surpreende no Oscar 2020 com canção premiada há 17 anos

Ubiratan Brasil

A maior surpresa da festa do Oscar, maior até que a estrondosa vitória do filme coreano Parasita, foi a apresentação surpresa do rapper Eminem.

Tudo começou quando o cantor e compositor Lin-Manuel Miranda apresentou, aparentemente sem motivo, um clipe com trechos de música pop antiga e, quando as luzes se acenderam, um Eminem barbudo já estava no palco do Dolby Theatre para interpretar Lose Yourself, a canção do filme 8 Mile: Rua das Ilusões, que lhe valeu um Oscar em 2003 – como não foi à cerimônia, perdeu a chance de receber a estatueta das mãos de Barbra Streisand.

Enquanto ele se apresentava, a plateia acompanhava atônita, muitos sem entender ainda. Billie Eilish ficou boquiaberta, enquanto outras artistas acompanhavam o ritmo com a cabeça, caso das atrizes Zazie Beetz e Kelly Marie Tran, além da cantora Janelle Monáe. Mas nem todos ficaram emocionados – ao final da apresentação do cantor, com as luzes novamente acesas, o diretor Martin Scorsese parecia estar saindo de um cochilo, acordado pela gritaria do público que aplaudia Eminem de pé.

“Olha, se eu tiver outra oportunidade… Obrigado por me receberem (na) The Academy. Desculpe por ter demorado 18 anos para chegar aqui”, tuitou o rapper, cujo verdadeiro nome é Marshall Mathers, errando na conta (são 17 anos). Ele também publicou uma foto ao lado de Sir Elton John, festejando o privilégio de estar ao seu lado.