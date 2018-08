Eminem lança disco inédito de surpresa; ouça ‘Kamikaze’

O rapper americano Eminem lançou nesta sexta-feira, 31, um disco inédito de surpresa: Kamikaze é seu 10.º disco de estúdio e sucede Revival, álbum de dezembro de 2017.

Kamikaze tem produção executiva do próprio Eminem e de Dr. Dre, além de participações de Royce Da 5’9”, Joyner Lucas, Jessie Reyez e Bon Iver. Mike WiLL Made-It, Boi-1da, Ronny J, e Tay Keith são listados como produtores.

Depois das resenhas negativas de Revival, Eminem volta com um disco que mira em artistas, jornalistas e até youtubers.

Entre referências positivas e negativas, ele cita artistas como Kendrick Lamar, J. Cole, Tyler, The Creator, Migos, Drake, Lil Pump, Die Antwoord e muitos outros.

Eminem também menciona no disco o freestyle do BET Awards no ano passado, quando falou aos seus fãs que eles deveriam escolher entre apoiar o artista ou o presidente Donald Trump — no novo disco, ele recua e pede por mais empatia.

Na mesma música (The Ringer), Eminem diz que o serviço secreto dos EUA o procurou e o questionou se ele tinha ligação com terroristas.

Ouça ‘Kamikaze’ nas plataformas digitais:

E também na Apple Music e na Deezer.