Em vídeo, Keanu Reeves comenta cena de perseguição em ‘John Wick 3 – Parabellum’

Estreia nesta quinta, 16, o filme John Wick 3 – Parabellum, que traz de volta o ator Keany Reeves às voltas com seus inimigos.

Dirigido por Chad Stahelski, já chega classificado como o mais sangrento da franquia. Quem conferiu os primeiros trailers, certamente teve um gostinho desse enredo.

Em um vídeo divulgado pela Paris Filmes, o astro Keanu Reeves, o diretor e membros da equipe comentam uma das cenas de perseguição do filme, com muita luta, suspense e sangue.

Além desse vídeo de making of, a Paris Filmes divulgou ainda dois outros trailers de John Wick 3.

Essa sequência da franquia John Wick tem início exatamente onde o segundou (Um Novo Dia Para Matar) terminou, que mostrava a fuga do protagonista do Hotel Continental, pois ele quebrou uma das regras do local. Agora sua cabeça está a prêmio, valendo 14 milhões de dólares.

Também no elenco, Halle Berry, Ian McShane, Anjelica Houston e Laurence Fishburne