Em vídeo, elenco de ‘Mulheres Alteradas’ fala sobre casamento, um dos temas do filme

Dirigido por Luis Pinheiro, o longa Mulheres Alteradas estreia 5 de julho e traz no elenco Deborah Secco, Alessandra Negrini, Maria Casadevall e Monica Iozzi.

A comédia é a primeira adaptação para o cinema dos quadrinhos da argentina Maitena Burundarena, sucesso dos anos 1990, que aborda questões femininas com muito humor.

A história gira em torno de quatro mulheres em situações cotidianas capazes de tirar qualquer um do sério, envoldeno trabalho, filhos, idade e casamento.

No vídeo, Débora Secco afirma: “Eu não me imagino sem estar casada, eu não me imagino sem chegar em casa e ter quem abraçar”. Maria Casadevall acha que “não é o casamento que deixa as coisas chatas, e, sim as pessoas que estão dentro desse casamento”.

Também no elenco, Sergio Guizé, Daniel Boaventura, Mário Gomes, Patricya Travassos, Sueli Franco, Stepan Nercessian.