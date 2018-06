Em vídeo, Deadpool pede desculpas a David Beckham por piada sobre a voz do jogador

Tranquilamente recostado em seu sofá, David Beckham confere na tevê o momento em que o herói desbocado e debochado Deadpool (Ryan Reynolds) faz um comentário, no primeiro filme, sobre a voz do jogador.

Percebendo o que fez, surge na porta do astro do futebol para pedir desculpas, mas é ignorado, levando portada na cara por diversas vezes. Até que consegue fazer com que Beckham o perdoe, isso ao chegar com ingressos para a Copa.

O longa Deadpool 2 estreia dia 17 de maio no Brasil.

Confira o vídeo: