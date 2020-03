Em quarentena, George R.R. Martin se dedica à continuação de ‘Game of Thrones’

Em quarentena para se prevenir contra o novo coronavírus, o escritor George R. R. Martin anunciou em seu blog pessoal que está se dedicando à continuação de Game of Thrones. “Para falar a verdade, eu estou passando mais tempo em Westeros do que no mundo real, escrevendo todos os dias”, anunciou o autor. “As coisas estão bem complicadas nos Sete Reinos… mas talvez não tanto quanto podem ficar por aqui.”

O aguardado livro de Martin, The Winds of Winter, é o sexto volume da saga As Crônicas de Gelo e Fogo (que está sendo reeditada no Brasil pelo selo Suma, da Companhia das Letras). A história deu origem à série da HBO, Game of Thrones.

“Para quem estiver preocupado comigo, pessoalmente, sim, estou ciente de que estou na população vulnerável, dadas minha idade e condição física”, disse ainda o autor. “Mas estou me sentindo bem no momento, e estamos tomando todas as precauções possíveis. Estou sozinho numa localidade remota, auxiliado por uma pessoa da minha equipe, e não estou indo à cidade ou vendo ninguém.”

“Alguns dias, assistindo às notícias, não posso evitar o sentimento de que estamos todos vivendo num romance de ficção científica. Mas não o tipo de ficção científica em que eu sonhei viver quando era criança, com as cidades na Lua, colônias em Marte, robôs domésticos programados com as Três Leis e carros voadores. Nunca gostei tanto das histórias de pandemia…”, lamentou Martin.

Ele também informou que vai fechar o cinema Jean Cocteau, a empresa Meow Wolf e a sua fundação, Stagecoach, localizados em Santa Fé, Novo México, nos EUA, mas que vai continuar pagando os funcionários.