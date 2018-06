Em ‘Além do Homem’, Sergio Guizé investiga misterioso desaparecimento; veja o trailer

Com estreia programada para dia 28 de junho, o longa Além do Homem é dirigido por Willy Biondani, que também assina o roteiro do filme ao lado de Eliseo Altunaga e Daniel Tavares.

Filme é protagonizado por Sergio Guizé e foi rodado no interior de Minas Gerais e em Paris. Também no elenco, Débora Nascimento e Fabrício Boliveira.

Na trama, Guizé vive o escritor brasileiro Alberto Luppo, que mora em Paris e, mesmo não querendo retornar ao Brasil, acaba voltando após saber o que um antropólogo francês desaparece no interior do País.

A ideia de Alberto é transformar essa história em livro. No entanto, durante a viagem e guiado por Bethânia (Débora Nascimento), ele descobre em tudo o que desprezava, a beleza de sua própria identidade.

Confira o trailer do filme Além do Homem: