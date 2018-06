Documentário sobre crianças com autismo ‘Em Um Mundo Interior’ ganha trailer; veja

Filme sobre o autismo, a produção brasileira Em Um Mundo Interior divulgou seu primeiro trailer nesta segunda-feira, 2, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O documentário chega aos cinemas no dia 31 de maio. Veja o trailer:

Ao longo de dois anos, os cineastas Flavio Frederico e Mariana Pamplona filmaram a rotina de sete famílias de diferentes classes sociais e regiões do Brasil. A experiência é ponto de partida do documentário, mosaico de histórias conectadas pelo diagnóstico do autismo sob a perspectiva da inclusão.

O filme participou da seleção oficial do Festival É Tudo Verdade 2017 e chega aos cinemas em 31 de maio, com distribuição da Elo Company e produção da Kinoscópio.

“A ideia nasceu de um desejo antigo de fazer um documentário sobre crianças com algum tipo de dificuldade, que tivessem que superar obstáculos pra conseguir estar no mundo”, conta Mariana, em um comunicado. O autismo não tem cura e nem origem definida – há apenas hipóteses, algumas mais aceitas, outras menos – e o documentário vem à tona em um contexto em que diversas correntes antagônicas se debruçam sobre o tema. “As pessoas de um modo geral não sabem o que é o autismo e muito menos como lidar com ele”, completa a diretora.

Para compor um panorama desse universo, Flavio e Mariana buscaram a via da diversidade. “Queríamos crianças de diferentes gêneros, idades, classes sociais, diferentes cidades brasileiras e com diferentes graus do transtorno. Foi um processo bastante demorado, difícil. Aos poucos fomos encontrando esses personagens e nos apaixonando por eles”, lembra Flavio, também em nota. “Enquanto no Brasil e no mundo pesquisas tentam decifrar o autismo ao mesmo tempo em que legislações inclusivas são criadas ou modificadas, nossa proposta é a de tentar se aproximar do universo interior dessas crianças tão especiais.”