Documentário ‘Pastor Cláudio’ traz revelações de um torturador; veja o trailer

Com estreia programada para 14 de março, o documentário Pastor Cláudio é escrito e dirigido por Beth Formaggini.

Longa mostra o encontro entre o pastor evangélico Cláudio Guerra, que é ex-delegado e responsável por assassinar opositores à ditadura militar no Brasil, e Eduardo Passos, psicólogo e ativista dos Direitos Humanos, que trabalha no atendimento a vítimas da violência do Estado.

Membro ativo da comunidade evangélica, o pastor revela, entre outros crimes, como fazia para desaparecer com corpos durante sua atuação nesse período sombrio. Para registrar a conversa do religioso com o psicólogo, a diretora usou um telão onde projeta imagens de vítimas desse passado que perdura.