Divulgado trailer de ‘Los Silencios’, de Beatriz Seigner, que tem estreia no Festival de Cannes

Divulgado o trailer do novo longa de Beatriz Seigner, Los Silencios, que tem estreia mundial na sexta, 11, dentro da Quinzena dos Realizadores, do Festival de Cannes 2018. Mostra faz 50 anos e é voltada para a descoberta de linguagens e novos diretores, tendo revelado cineastas como Martin Scorsese, Ken Loach e Sofia Coppola.

Diretora do premiado Bollywood Dream – O Sonho Bollywoodiano (2010), seu primeiro longa totalmente filmado na Índia, Beatriz rodou Los Silencios na fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, no Rio Amazonas. Na trama, Amparo (Marleyda Soto), que tem que lidar com o desaparecimento da filha e do marido (Enrique Diaz), enquanto espera seus documentos para passar pela fronteira entre o Brasil, a Colômbia e o Peru, fugindo dos conflitos armados na região.

Em entrevista ao crítico do Estado, Luiz Carlos Merten, Beatriz afirmou: “Depois de nove anos, 37 editais e uma gravidez surpresa, estou feliz de dar à luz esse outro filhote. Desde Bollywood Dream, muita gente chega para mim dizendo que tem história que daria filme. Em geral, não me interessam, mas uma amiga colombiana me contou a história do pai dela que veio para o Brasil e sumiu, deixando sua mãe com os filhos. Pesquisei mais de 80 famílias na fronteira da Colômbia com o Peru e o Brasil e encontrei muitas histórias similares. Pais que não se sabe se estão mortos ou vivos, e o que isso representa. Quis contar essa história. Meu filme vai chegar ao mundo no maior festival do planeta, tendo passado por uma seleção de milhares em que só 20 foram escolhidos. Não sei nem como comemorar”.