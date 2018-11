Divirta-se com o primeiro trailer de ‘Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2’

O primeiro foi um sucesso e divertiu a família inteira. A promessa é de mais risadas com Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2, que chegará aos cinemas em 2019. Para dar um gostinho do que vamos ver no longa, a Universal divulgou o primeiro trailer.

Na história, Max acaba sendo enganado por Katie e via parar em uma clínica veterinária, local onde os animais não parecem normais. Nesta sequência, o cãozinho terá que se acostumar com um recém-chegado à família. Será tão difícil quanto foi com Duke?

Em Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2, vamos novamente ver o que esse doces pets aprontam quando seus donos não estão por perto.

Com roteiro de Brian Lynch, de Minions e direção de Chris Renaud, da franquia Meu Malvado Favorito, o longa é a mais nova parceria entre Chris Meledandri, da Illumination, e Janet Healy.

A estreia está prevista para junho de 2019.