Devido a fortes dores na coluna, Beth Carvalho fará show deitada, neste sábado, no Rio

A sambista Beth Carvalho tem série de shows marcados, em que dividirá o palco com o grupo Fundo de Quintal, seu afilhado. Neste sábado, 1, eles estarão no Rio de Janeiro, na casa KM de Vantagens Hall RJ.

Mas Beth, que sofre com problemas de coluna há anos, tem sentido muitas dores, algo que a impossibilita de ficar em pé. Mas isso não é o bastante para fazer com que a Madrinha do Samba deixe de se apresentar para seu público. E ela irá, mas para isso terá de se apresentar deitada.

Foi o que sua filha Luana Carvalho explicou em sua página do Facebook, junto com um vídeo da mãe ensaiando

“amanhã (sábado, 1) ela vai cantar deitada. esse touro bicho fera indesabável voz ancestral. num divã. que é na verdade o que fazemos todas quando cantamos: somos horizontais. somos o corpo. suturamos a caixa torácica em ossos, sangue, coração. isso é história, nunca houve. o samba deitado. quem não gosta de samba é doente da cabeça aos pés. ela não. ela não é doente, ela é mutante, ela é quem sabe, ela é saúde ela é o samba. ela é um país. deitado como ele está. o país doente, ela sã. que orgulho eu tenho dessa mulher. que honra esse ser de coragem ter um dia deitado também pra parir a mim. vai, minha mãe, canta como for, até o fim você é infinita!”