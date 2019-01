Cranberries confirma seu disco final, ‘In the End’, com a voz de Dolores O’Riordan

A banda Cranberries divulgou os detalhes de seu álbum final, In the End, bem como o primeiro single do novo disco, All Over Now. As partes de Dolores O’Riordan foram gravadas em 2017 (ela morreu em 15 de janeiro de 2018, aos 46 anos). O disco será lançado no dia 26 de abril.

Ouça a música abaixo:

Na página do Facebook, os três membros da banda assinaram uma nota que informa que Dolores havia gravado as demos da música e planejava voltar ao estúdio no início de 2018 para finalizar as gravações.

“Depois da morte inesperada e devastadora de Dolores em janeiro de 2018, nós tiramos um tempo para pensar e adiamos os planos. Conforme o tempo passou, começamos a pensar em como honrar nossa amiga e colega de banda. Foi um processo muito doloroso. Lembramos como Dolores estava tão energizada pelo prospecto de fazer esse disco e voltar à estrada com as canções, e percebemos que o mais significativo a ser feito era finalizar o álbum que começamos com ela. Sentimos que seria isso que ela gostaria.”

Dolores O’Riordan morreu no dia 15 de janeiro de 2018 afogada na banheira do quarto do hotel onde estava hospedada em Londres. A perícia chegou à conclusão que a morte foi “um acidente”.