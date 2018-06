Começa a filmagem de ‘Turma da Mônica – Laços’, longa com live-action

Depois do sucesso nos quadrinhos, no teatro e como desenho animado, a turma da Mônica chegará aos cinemas. Começaram as filmagens de Turma da Mônica – Laços, primeiro live-action com os conhecidos personagens criados por Maurício de Sousa.

Dirigido por Daniel Rezende, que recentemente rodou Bingo, o Rei das Manhãs, o longa é rodado no sul de Minas Gerais e ainda terá cenas filmas no interior de São Paulo. Na trama, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali lideram a turma na busca do cão Floquinho.

“Como seria essa turminha se ela existisse de verdade? Essa foi a pergunta que deu início ao processo de adaptação do filme Turma da Mônica – Laços. Filmes são acima de tudo personagens. Queremos gostar, torcer e ser impactados por eles. A responsabilidade de transformar em carne e osso os maiores, melhores e mais famosos personagens da cultura pop brasileira é enorme”, conta o diretor Daniel Rezende, em material divulgado para a imprensa.

No elenco principal, além dos atores-mirins escolhidos para representar a turminha – Giulia Benite como Mônica, Kevin Vechiatto como Cebolinha, Laura Rauseo como Magali, Gabriel Moreira como Cascão – também estão confirmados: Monica Iozzi como a Dona Lourdinha, Paulo Vilhena como seu Cebola e Ravel Cabral como Homem do saco.

“Começamos a semana com emoção e coração aos pulos, principalmente o meu. Ao mesmo tempo que me emociono, sinto confiança nesta grande equipe que se formou para esta produção que é assinada pelo Daniel Rezende”, afirma o desenhista e criador da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa. A filmagem deverá terminar no final de julho.