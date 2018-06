Com Cher e Meryl Streep, ‘Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo’ ganha novo trailer; veja

Foi divulgado nesta terça, 8, o novo trailer de Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo (Mamma Mia: Here We Go Again!), continuação do sucesso de 2008 que estreia no dia 2 de agosto. Veja:

Sequência do filme que arrecadou mais de US$ 600 milhões em todo o mundo, Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo volta para a ilha grega de Kalokairi em um original musical baseado nas canções do grupo sueco ABBA.

Com elenco estrelado por Meryl Streep, Amanda Seyfried, Lilly James, Stellan Skarsgard, Pierce Brosnan, Colin Firth, Dominic Cooper e participação de Cher, o filme é produzido por Judy Craymer e Gary Goetzman e conta com direção de Ol Parker.