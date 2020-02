Clint Eastwood, eleitor de Trump, declara apoio ao democrata Michael Bloomberg

O ator e diretor de cinema Clint Eastwood, conhecido por suas simpatias republicanas, apoiará nas próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos o democrata Michael Bloomberg e não Donald Trump, para quem declarou voto há quatro anos.

Em uma longa entrevista, o vencedor do Oscar de 89 anos disse ao The Wall Street Journal que, embora aprecie algumas das ações do presidente Trump, a política nos Estados Unidos se tornou “irritante”.

Trump deve agir “de uma maneira mais gentil, sem usar o Twitter ou chamar pessoas por apelidos”, disse Eastwood, que apoiou o magnata republicano em 2016 quando enfrentou a democrata Hillary Clinton.

“O melhor que podemos fazer é levar Mike Bloomberg” para a Casa Branca, disse em entrevista publicada na noite desta sexta-feira, citando o magnata da mídia que concorre à indicação do Partido Democrata para enfrentar Trump em novembro.

Bloomberg, 78, é ex-prefeito de Nova York, o que significa que os dois homens têm alguma experiência política em comum. Embora Eastwood seja mais conhecido por sua carreira em Hollywood, ele também foi prefeito da cidade de Carmel, na Califórnia, por dois anos.

Em 2012, foi protagonista de um momento inusitado quando subiu ao palco durante a Convenção Nacional Republicana, na qual o partido nomeou Mitt Romney como candidato à presidência, e iniciou uma conversa com um imaginário Barack Obama que “ocupava” uma cadeira vazia. / AFP