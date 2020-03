Cinemas na China começam a reabrir e terão até Harry Potter na programação

Enquanto o mundo todo anuncia o fechamento dos cinemas por causa da crise do novo coronavírus, o mercado chinês está começando a planejar a reabertura de suas salas. Ontem, a China anunciou que conseguiu “zerar” a transmissão local da doença.

Segundo o Deadline, o plano é reabrir os estabelecimentos aos poucos, inicialmente trazendo antigos blockbusters locais para as telas. Títulos que fizeram sucesso na China nos últimos anos, como Terra á Deriva e Upa – Meu Monstro Favorito, vão voltar aos cinemas.

Os exibidores, neste caso, poderão ficar com 100% da receita da bilheteria, ao invés de devolver parte dela aos estúdios e distribuidoras. Também há planos para trazer grandes sucessos estrangeiros de outros anos para os cinemas, incluindo Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001).

O perfil da Warner no Weibo, rede social popular na China, confirmou que o primeiro capítulo da saga criada por J.K. Rowling vai voltar às telonas chinesas. “A magia está voltando!”, prometeu o estúdio ao público.

Depois desta primeira fase de relançamentos, a ideia é lançar os filmes estrangeiros que já passaram pelos cinemas ocidentais e estavam com estreias marcadas na China antes do agravamento da crise: títulos como 1917, Ford vs. Ferrari, Dolittle, Jojo Rabbit, Sonic: O Filme e Bad Boys 4.

Ainda de acordo com o Deadline, só não há planos para lançar no território chinês os filmes que tiveram estreias adiadas em outros países, como Mulan, Viúva Negra, Um Lugar Silencioso 2 e Espiral: O Legado de Jogos Mortais.