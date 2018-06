Christina Aguilera e Demi Lovato lançam clipe para a faixa ‘Fall In Line’

As cantoras Christina Aguilera e Demi Lovato publicaram nesta quarta-feira, 23, o clipe do dueto Fall In Line, primeiro encontro musical entre as duas.

A música, que já havia sido apresentada no último domingo, ao vivo, na premiação Billboard Music Awards, ganhou um vídeo em que as cantoras aparecem como duas vítimas que se rebelam contra um sistema opressor masculino.

Fall In Line fará parte do próximo álbum de Christina Aguilera, Liberation, o primeiro da cantora desde Lotus (2012).

O lançamento do disco está marcado para o dia 15 de junho.