‘Chaves’ e ‘Chapolin’ chegam ao Multishow no dia 21 de maio

O Multishow anunciou a data da chegada de Chaves e Chapolin ao canal: 21 de maio.

Segundo nota da emissora, o pacote adquirido contempla mais de 500 episódios dos seriados, com mais de 100 inéditos na TV brasileira.

O Multishow anunciou em janeiro a compra dos direitos de exibição de episódios clássicos e inéditos dos seriados Chaves e Chapolin, produzidos pela mexicana Televisa.

Os direitos são para TV Paga e Video On Demand e também estarão disponíveis na plataforma Multishow Play, após a exibição na TV.

Além da versão brasileira, o assinante poderá optar pelo áudio original em espanhol.

O SBT, que segue exibindo Chaves na TV aberta, provocou o Multishow via redes sociais. “Chaves. Ou você assiste no SBT ou vai ter que pagar pra ver”, dizia a campanha do canal, divulgada por funcionários da emissora, como o humorista Danilo Gentili, em alusão ao fato de que o Multishow é um canal pago.