Carl Palmer, do Emerson, Lake & Palmer, faz show em São Paulo

Carl Palmer, baterista fundador de bandas como Emerson, Lake & Palmer e Asia, faz show em São Paulo na próxima quinta-feira, 24 de maio, no Espaço das Américas. A turnê Emerson Lake & Palmer Lives On! é uma homenagem aos seus companheiros de ELP, Keith Emerson e Greg Lake, que morreram em 2016.

Os ingressos custam de R$80 a R$380 e já estão à venda.

A tour chega com o lançamento internacional do DVD Pictures at an Exhibition, o tributo de 2016 para Keith Emerson (que contou com o guitarrista do Genesis Steve Hackett – que também vai se apresentar no Brasil -, o tecladista e vocalista do Vanilla Fudge Mark Stein e o baterista David Frangioni) e do CD Live In The USA.

A turnê também destaca o trabalho de Palmer nas artes plásticas, com fotos e pinturas exibidas durante o show.

Carl Palmer ELP Legacy é um power trio com o próprio na bateria e percussão; o guitarrista Paul Bielatowicz e o baixista Simon Fitzpatrick.

Os ingressos já estão à venda e podem ser comprados nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 19h – sem taxa de conveniência) ou on-line através do site da Ticket 360.

Os ingressos vão de Setor Platinum Fila 1 a 4: R$ 380,00 (inteira) e R$ 190,00 (meia) | Setor Azul Premium Fila 1 a 7: R$ 280,00 (inteira) e R$ 140,00 (meia) | Setor Azul Fila 8 a 15: R$ 240,00 (inteira) e R$ 120,00 (meia) | Setor A, B, C e D: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia) | Setor E, F, G e H: R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia).

Serviço: Emerson, Lake & Palmer lives on! Carl Palmer’s ELP Legacy

Data: 24 de maio de 2018 (quinta-feira)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h

Local: Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

