Cantor Shawn Mendes fará shows no Brasil em novembro

Vazou na internet nesta quarta, 16, a notícia da vinda do cantor canadense Shawm Mendes ao Brasil. As informações foram divulgadas por fãs que tiveram acesso a contas do Twitter que traziam prints da página interna do Banco do Brasil com datas de preços dos shows.

Serão dois shows, um no dia 30 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo, e outro em 3 de dezembro, no Rio de Janeiro, no Jeunesse Arena. Os ingressos variam de 190 a 640 reais, em São Paulo, e de 210 a 580, no Rio de Janeiro.

