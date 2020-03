Bruxelas pede à Nexflix que transmita em baixa qualidade para não sobrecarregar as redes

O comissário Europeu da Indústria, Thierry Breton, pediu às plataformas de conteúdo por demanda on-line como o Netflix que passem a transmitir seu conteúdo em qualidade padrão e não em alta definição para “impedir o congestionamento da Internet”, em uma situação de confinamento geral devido ao coronavírus.

“Muitas autoridades públicas e empresas lançaram acordos de teletrabalho. Algumas universidades e faculdades fornecem ferramentas de ensino on-line. Além disso, as pessoas que são confinado em casa usa mais aplicativos de entretenimento, como filmes em streaming ou jogos online”, indicou o comissário. O resultado é que “a demanda por capacidade da Internet aumentou a distribuição de tráfego anormal de colocar a infraestrutura da Internet sob tensão justamente quando precisamos estar operacionais no melhor nível possível”.

Por esse motivo, o comissário conversou com o CEO da empresa americana Netflix, Reed Hastings, e pediu ao resto da plataformas de streaming que cooperam com provedores de telecomunicações e adaptar “o desempenho da transmissão em vídeo, por exemplo, oferecendo temporariamente a definição padrão, levando em consideração o horário de trabalho crítico. “Alguns provedores de conteúdo e aplicativos já estão aplicação deste tipo de medidas de flexibilidade “, acrescentou o executivo da comunidade, que também chama os operadores de

telecomunicações a tomar medidas para “prevenir e mitigar impactos do congestionamento iminente da rede.”

Bruxelas também pede que os usuários sejam “responsáveis” em seu uso de dados em atividades recreativas, incluindo privilegiar o wifi e escolha as resoluções mais baixas sempre que for possível.

Paralelamente, a Comissão e os Estados-Membros vão estabelecer “um mecanismo de informação especial para garantir acompanhamento regular da situação do tráfego na Internet para poder responder rapidamente a problemas de capacidade.

O objetivo de todas essas iniciativas é “manter as melhores serviços aos usuários, sem interrupções “, acrescentou o CE, que observou que o comissário continuará mantendo contatos com a Netflix nos próximos dias para encontrar uma solução implementável.