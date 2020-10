Bienal do Livro de São Paulo presencial acontecerá em julho de 2022

A Câmara Brasileira do Livro anunciou, nesta terça, 6, que a 26ª edição da Bienal de São Paulo em caráter presencial vai acontecer de 2 a 10 de julho de 2022.

A escolha da data foi resultado de uma pesquisa feita com os expositores confirmados para esta edição. No total, 80% dos expositores já optaram por manter a participação no evento mesmo após o anúncio do adiamento em virtude da pandemia covid-19 e seus impactos.

A Bienal aconteceria em junho deste ano, mas foi adiada por conta da pandemia. Mesmo assim, está prevista para dezembro a realização da 1ª Bienal Virtual do Livro de São Paulo, entre os dias 7 e 13.

A ideia é reunir leitores, escritores e profissionais do mercado editorial em uma plataforma onde será possível acompanhar os eventos literários da Arena Cultural e do Salão de Ideias e até comprar livros.

Os organizadores esperam mobilizar 150 expositores e mais de um milhão de participantes – nas edições passadas, ela recebeu, no Anhembi, cerca de 600 mil pessoas. A programação da nova feira ainda não foi anunciada.