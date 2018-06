Bazar de objetos de Renato Russo arrecada R$ 50 mil

Esse valor foi estimado até 17h deste sábado, 7; o valor total vai ser divulgado na segunda, 9, e será revertido para o Retiro dos Artistas



O bazar de objetos de Renato Russo, realizado no Retiro dos Artistas, no Rio, arrecadou R$ 50 mil até 17h deste sábado, 7. O valor total, segundo a assessoria de imprensa do Retiro, será divulgado na segunda-feira, 9. Entre os itens colocados à venda, estavam estantes com mais de cem CDs do cantor e compositor, de Beethoven a Ray Charles e os Beatles, tapete, mesinha lateral, sofá florido de sua sala, os livros em inglês e as camisas icônicas que ele usava nos shows.

A primeira compradora foi Lívia Ribeiro, do Rio, que comprou o móvel que ficava na antessala de Renato. Segundo ainda a assessoria do Retiro dos Artistas, o bazar recebeu fãs de todo o País, como São Paulo, Pará e Santa Catarina.

O leilão reuniu objetos cedidos pelo filho de Renato, Giuliano Manfredini, em prol da casa, que é deficitária, e estavam estavam no apartamento do bairro carioca de Ipanema em que Renato viveu seus últimos seis anos.

A irmã de Renato, Carmen Manfredini, no entanto, desaprovou a venda.

Ela e os pais cuidaram de todo o acervo deixado por Renato depois de sua morte, quando Giuliano tinha só sete anos. Carmen acredita que Giuliano, hoje à frente de tudo o que diz respeito ao pai, não deveria se desfazer desses itens. Em entrevista ao Estado, ele não quis comentar sobre o posicionamento da tia sobre o bazar.