Barack Obama será o primeiro convidado do novo programa de David Letterman na Netflix

Estreia no próximo dia 12 de janeiro, na Netflix, o programa My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman, a primeira incursão do apresentador na TV desde sua aposentadoria do The Late Show. O primeiro convidado do novo programa é Barack Obama.

Outros episódios, que devem sair mensalmente, terão entrevistas com Jay-Z, George Clooney, Malala, Tina Fey e Howard Stern.

De acordo com um comunicado, os episódios de 60 minutos terão imagens dentro e fora de um estúdio, com blocos externos sobre “tópicos específicos relacionados ao convidado principal do show”.