Banda americana Thee Oh Sees anuncia show no Brasil em novembro

A banda americana de garage rock psicodélico Thee Oh Sees anunciou show no Brasil para o dia 29 de novembro de 2018. O grupo havia cancelado uma turnê pelo País em outubro de 2017. A apresentação ocorre em São Paulo, na Audio.

Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria da casa (Av. Francisco Matarazzo, 694, de segunda a sábado das 13h às 20h) e no aplicativo ou site da Ticket360, e vão de R$60 a R$120.

A banda deve lançar seu próximo disco, Smote Reverser, no próximo dia 17 de agosto. Com 20 anos de estrada, o Thee Oh Sees se consolidou como um dos atos mais consistentes do rock alternativo mundial, com audiências fiéis mundo afora.

Formada no final dos anos 90 em San Francisco, na Califórnia, por John Dwyer, a banda chega ao Brasil para show único em São Paulo com abertura de JJUUJJUU, de Los Angeles e DJ set do Boogarins.

Tim Hellman, Dan Rincon e Paul Quatrone completam o line-up atual do Thee Oh Sees.

O show é uma produção da Balaclava Records e da Barong.