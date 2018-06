Atores de ‘Stranger Things’ vão receber aumento para terceira temporada

As estrelas mirins de Stranger Things, a série hit da Netflix que vai chegar agora à terceira temporada, devem ganhar um aumento considerável nos seus salários. De acordo com o site Deadline, os atores principais da série estão finalizando seus novos contratos.

As crianças (Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp e Caleb McLaughlin) devem passar a ganhar pelo menos US$ 200 mil por episódio. O contrato das duas primeiras temporadas previa um salário de US$ 30 mil por capítulo.

Bobby Brown, que ganhou mais destaque em Hollywood após a série, deve levar um aumento ainda maior do que os colegas.

Os adultos protagonistas, Winona Ryder e David Harbour, também renegociam seus contratos, e devem fechar com um salário ainda maior.

A Netflix não quis comentar a notícia.