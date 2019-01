Ariana Grande e Childish Gambino são headliners do Coachella 2019

LOS ANGELES — A produção do Coachella Valley Music and Arts Festival anunciou o line-up da edição de 2019, que ocorre em vários dias de abril.

A Goldenvoice, promotora do evento, disse na quarta-feira, 2, que os grandes nomes agendados para se apresentar no festival de dois fins de semana no sul da Califórnia, de 12 a 21 de abril, incluem Ariana Grande, Childish Gambino, Tame Impala e Janelle Monae.

Outros nomes escalados para o evento são The 1975, DJ Snake, Diplo, Solange e Weezer.

Em 2018, Grande teve um ano de sucesso que incluiu um álbum #1, Sweetener, bem como vários hits, como No Tears Left to Cry, God Is A Woman e Breathin.

O Coachella é conhecido como o festival para os jovens “cool” — bem como para os músicos. Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira, 4, custam a partir de US$ 429 (R$ 1630), e podem chegar a US$ 9,5 mil com acampamento. / AP