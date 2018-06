Após fechar lojas físicas em 2015, 2001 Vídeo anuncia encerramento das vendas online

Tradicional rede mantinha só o serviço e-commerce em seu site desde que fechou suas duas últimas unidades em SP

Depois de fechar suas duas últimas lojas físicas, em 2015, em São Paulo, a rede 2001 Vídeo anunciou na noite de terça, 15, o fim também de suas vendas online, que realiza em seu site. “A 2001 foi pioneira no mercado de vendas online de homevideo e tenho muito orgulho da história de sucesso de vocês, verdadeiros amantes de cinema, nos ajudaram a escrever”, diz, em nota, a fundadora da rede, Sonia Abreu.

Segundo ainda comunicado, a rede está realizando saldão de seu estoque até 1º de julho, quando encerrará suas atividades.

“Manteremos nosso site ativo em forma de Blog, para que possamos continuar essa interlocução com vocês e trabalhar com informações do mundo do cinema. Faremos isso porque não queremos perder essa relação tão sólida que temos com nossos queridos clientes. Espero que continuem acessando, e que possamos perpetuar essa relação através do dialogo que o cinema pode proporcionar. Não diremos Adeus, e sim, Até Breve!”, avisou, no Facebook.

Após 33 anos de funcionamento, a tradicional rede anunciou o fechamento de suas duas últimas unidades físicas, uma na Avenida Paulista e outra na Av. Pedroso de Morais, em Pinheiros, no final de 2015. A primeira unidade foi aberta na Av. Paulista, em 1982, na época, em frente ao Masp. Houve ainda outras lojas, como em Moema e na Av. Sumaré.