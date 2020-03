Apesar de não ter febre, Tom Hanks e a mulher Rita Wilson seguem em isolamento

O ator Tom Hanks e sua mulher, Rita Wilson, permanecem isolados em uma residência na Austrália, após contrair o novo coronavírus. Na terça, 17, o casal recebeu alta do hospital mas decidiu manter a quarentena.

Em sua rede social, o ator contou um pouco de sua rotina. “Ei pessoal. Boa notícia: uma semana após o teste positivo e o auto-isolamento, os sintomas são os mesmos. Sem febre. Lavar a louça leva a uma soneca no sofá. Más notícias: Minha mulher ganhou seis partidas de buraco e agora lidera por 201 pontos”, disse Hanks.

Em vez de uma foto sua ou de Rita, o post mostra uma velha máquina de escrever. “Nós estamos todos juntos nisso. Achatar a curva”, disse o ator, sobre a ideia de manter o distanciamento social para impedir a propagação do vírus.

O ator vencedor do Oscar estava na Austrália para filmar uma biografia sobre Elvis Presley, dirigida pelo australiano Baz Luhrmann, quando ele e sua esposa, ambos com 63 anos, contraíram a doença.

Rita Wilson, que também é cantora e compositora, havia se apresentado em Sydney e Brisbane antes de dar positivo para a Covid-19, e as autoridades australianas rastrearam as pessoas que entraram em contato com o casal para identificar outros possíveis infectados.