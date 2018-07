Angra lança clipe de ‘Black Widow’s Web’ com participação de Sandy; confira

Com show marcado para o dia 21 de julho no Tom Brasil, a banda Angra divulgou esta semana o clipe da música Black Widow’s Web, do disco ØMNI, que conta com a participação da cantora Sandy.

E podemos ver Sandy logo no início do vídeo, onde aparece com cabelos longos e maquiagem pesada, tudo adequado ao estilo de rock do grupo.

Esse é o 9º disco de estúdio do Angra, que será tocado na íntegra no show em São Paulo, ocasião em que será registrado em DVD e terá mais uma vez a participação especial de Sandy

O Angra é formado por Rafael Bittencourt (compositor, cantor), Felipe Andreoli (baixo), Fabio Lione (voz), Marcelo Barbosa (guitarra) e Bruno Valverde (bateria)

SERVIÇO:

Local: Tom Brasil

Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio

Data: 21/07/2018

Horário de início do show: 22h

Horário de abertura da casa: 2h antes do espetáculo

Censura: 14 anos

PREÇOS

Camarote R$ 200,00

Frisas R$ 150,00

Cadeira Alta R$ 100,00

Pista Vip 1º Lote R$ 170,00

Pista 1º Lote R$ 80,00

Informações e compra de ingressos:

# BILHETERIAS – Rua Bragança Paulista, 1281 / Chácara Santo Antônio

(Horário de atendimento: segunda a sábado, das 10h às 20h e domingos e feriados, das 10h às 18h)

* Em dias de espetáculo a bilheteria terá seu horário estendido em 30 minutos apos o inicio do show, ou o quanto for necessário.

# COMPRA POR TELEFONE – Ingresso Rápido – Tel: 4003-1212

(Horário de atendimento: segunda a sábado, das 9h às 22h)

(Formas de Pagamento: cartões de crédito Visa, Mastercard, Credicard, Diners);

# COMPRA PELA INTERNET

www.grupotombrasil.com.br / www.ingressorapido.com.br)

(Formas de Pagamento: cartões de crédito Visa, Mastercard, Credicard, Diners);

# PONTOS DE VENDA CAPITAL, INTERIOR E OUTROS ESTADOS

Consultar www.ingressorapido.com.br