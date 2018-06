Análise: Seth Meyers fez apresentação cheia de empatia no Globo de Ouro

“Bom dia, senhoras, e senhores que sobraram”: assim começou Seth Meyers o discurso de abertura do Globo de Ouro 2018, na noite do domingo, 7 (veja abaixo na íntegra). Depois de tudo o que aconteceu com Hollywood em 2017, havia uma dúvida muito clara: por que a Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood não convidou uma mulher para apresentar o prêmio?

A dúvida permanece, mas se um homem podia fazer a abertura, esse homem era Seth Meyers. O comediante se consolidou em 2017 como o mais incisivo apresentador dos Late Nights, tradicionais programas noturnos da TV americana, considerado melhor até do que Stephen Colbert.

Meyers usou o palco do Globo de Ouro para abordar a questão de frente, cheio de empatia, citando os nomes dos abusadores e dando espaço para atrizes no fim do seu monólogo. Amy Poehler, que já apresentou o Globo de Ouro em outras ocasiões, participou e cutucou: “é sério que você vai me explicar como fazer isso?”.

Veja o discurso (em inglês):

Algumas das piadas de Meyers durante a apresentação:

– “Boa noite, senhoras, e os senhores que sobraram…”

– “É 2018. A marijuana é finalmente permitida e o assédio sexual finalmente não é, vai ser um bom ano”

– “Há uma nova era a caminho, e eu posso dizer porque faz anos que um homem branco esteve tão nervoso assim em Hollywood”

– “Por sinal, um alô especial para os apresentadores dos outros prêmios que virão, que estão me assistindo hoje à noite como o primeiro cachorro mandado para o espaço”

– “Para os homens indicados hoje à noite, essa é a primeira vez em três meses que não será assustador ouvir seu nome lido em voz alta. ‘Você viu o Willem Dafoe?’ ‘Oh, meu Deus, não!’ ‘Ele foi indicado…’. Não façam isso!”

– “Muitas pessoas pensaram que seria mais apropriado uma mulher ser a apresentadora desse prêmio e eles devem estar certos… mas se é algum consolo, sou um homem sem nenhum poder em Hollywood. Eu não sou nem o Seth mais poderoso nessa sala (a câmera aponta para Seth Rogen, um dos criadores do controverso A Entrevista). Ei, se lembram de quando era ele que arrumava problemas com a Coreia do Norte?!”

– “Eles tentaram arrumar uma mulher para apresentar o show, de fato. Eles disseram, ‘Ei, que tal vir aqui e ser julgada por alguns dos mais poderosos em Hollywood?’. Elas responderam: ‘Hm, onde?’, e a resposta foi, ‘Num hotel’. Para resumir, eu sou o apresentador hoje à noite”

– “Bom, acho que é hora de abordar o elefante na sala. Harvey Weinstein não está aqui hoje à noite porque, bem, eu soube que ele é maluco e difícil de lidar. Mas não se preocupem, ele estará de volta em 20 anos quando for a primeira pessoa a ser vaiada durante o in memoriam (a plateia murmura). Vai soar mais ou menos assim”.