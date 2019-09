9 vídeos raros de Freddie Mercury, da juventude às últimas festas

Aproveitando a evidência que a figura de Freddie Mercury teve nos últimos tempos, com o filme Bohemian Rhapsody — o portal português Blitz reuniu no Youtube 9 vídeos raros do vocalista do Queen, que completaria 73 anos neste 5 de setembro. São entrevistas, coleções de fotos e imagens das festas históricas dos anos 1970 e 1980.

Um dos vídeos tem a praia de Copacabana ao fundo: uma entrevista de Mercury para Glória Maria, no Fantástico, em 1985. Veja abaixo e ordem cronológica.

1) O primeiro registo em vídeo do músico, de 1964, com o Isleworth Polytechnic, em Londres

2) Com a namorada Mary Austin, em Londres

3) Entrevista com Bob Harris, da BBC, em 1977

4) Entrevista à TV Globo no terraço do Copacabana Palace, em janeiro de 1985

5) Ensaiando uma canção tradicional húngara que o Queen interpretaria no palco em 27 de julho de 1986

6) Jogando tênis em Ibiza em 1987

7) A última festa de aniversário, em 1990

8) O último Natal

9) O último vídeo, nas gravações de These Are the Days of Our Lives, em 1991