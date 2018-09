The Baggios lança a primeira música do novo disco, ‘Caldeirão das Bruxas’; ouça

Oficialmente um trio, enfim. Julio Andrade e a Gabriel Carvalho agora têm a companhia de Rafael Ramos, que salta entre baixo, teclados, etc.

Antes um duo, o The Baggios passa a se beneficiar do corpo extra na banda. Como mostra Caldeirão das Bruxas, a faixa que introduz o que será Vulcão, o novo álbum do agora trio liderado por Andrade.

O blog traz, em primeira mão, o clipe dessa nova música, Caldeirão das Bruxas, com imagens registradas das gravações da canção, editadas pelo próprio vocalista/guitarrista – é ele quem costuma ser o responsável pelos vídeos da Baggios, mesmo.

Com vocês, o novo single do grupo de Aracaju, Caldeirão das Bruxas:

Sucessor de Brutown, um disco que traz, na guitarra musculosa de Andrade, a aridez dessa “cidade bruta”, injusta, inquebrável, Vulcão deve soar mais distante desse universo cinza.

Andrade, em entrevistas anteriores, dizia querer que o quarto álbum da Baggios escapasse dessa cidade, que trouxesse as questões para um ambiente mais interno, pessoal, introspectivo e reflexivo.

Entre Brutown e Vulcão, aliás, saiu o ótimo e impactante EP Juliana (também lançado por aqui, cóf, cóf!).

Ao que indica Caldeirão das Bruxas, a Baggios ganhará outro molho.

O groove do baixão a estalar, os teclados psicodelizam tudo com cores chocantes, enquanto isso, Andrade se coloca numa posição singular, de inquietude, de falta de lugar no mundo – e, principalmente, de virar caldo para o jantar das tais “bruxas” do título.