Riviera Gaz, que une músicos do Forgotten Boys e Sonic Youth, lança clipe e anuncia chegada do 1º disco

Em um período sabático morando em Paris, na França, Gustavo Riviera, quem você certamente conhece como fundador do Forgotten Boys (se não conhece, tire o atraso já, por favor!), se colocou a compor, ainda sem destino certo para essas canções.

Nasceu a partir disso, em 2015, o Riviera Gaz, projeto hoje com forma e conteúdo. Para dar vida e pulso ao som da banda, Riviera escalou Paulo Kishimoto, com quem tocou no Forgotten Boys, e o incrível Steve Shelley, o baterista norte-americano do Sonic Youth.

Shelley, aliás, é figura bastante presente no indie nacional. Recentemente, ele produziu e tocou no disco de Susan Souza, sob o nome de Cinnamon Tapes, o qual Kishimoto também participou. Leia mais aqui.

O trio lançou, em 2016, o primeiro EP, Pere Ubu, com cinco canções, cada uma delas responsável por abrir uma nova avenida sonora, escancarando as referências do trio, do glam ao folk psicodélico. Tudo era possível e experimentado, passando por uma via com pegada bem noventista.

Naquele ano, com o EP e algumas novas canções, o grupo excursionou por Brasil, Argentina e Uruguai.

“(A banda) é um lugar onde posso experimentar mais, correr mais risco”, explica Riviera. “Há 20 anos que não tocava em trio, e isso é bem legal de se explorar. As características de cada um da banda ficam bem claras. As influências que descobrimos que nós da banda temos em comum, de punk rock, folk”, ele diz.

“Para mim”, segue o músico, “traz uma nostalgia animadora.”

O ano de 2018 chegou e, com ele, o Riviera Gaz está pronto para um novo passo. A começar pelo single If I Had One, cujo clipe ganha lançamento exclusivo aqui no blog, uma canção encorpada que inicia os trabalhos para o lançamento do disco de estreia do grupo, Connection, a ser lançado no dia 8 de junho, em todas as plataformas digitais – e, além disso, em CD, LP e K7.

“(If I Had One) foi a última música composta para o disco, meio em cima da hora”, explica Riviera. “Ela resume um pouco o que é a banda.”

Ruidosa, If I Had One traz Shelley no seu fino operando as baquetas, enquanto Kishimoto, no baixo, teclado e lapsteel, auxilia a combustão e abre espaço para a guitarra e voz de Riviera, angustiada, cantar em busca de algo que valha a pena.

+++ Siga o autor do blog e conheça o ‘Tem um Gato na Minha Vitrola’, um programa de música feito diretamente nos stories do Instagram

O clipe, que pode ser conferido no fim do texto, foi dirigido por Ana Mazzei e editado por Rafael Marreiros. Nele, as imagens de dançarinos e artistas circenses chamaram a atenção de Riviera.

“Tem a ver com esse lugar de show, de se apresentar para o público”, ele explica. “A qualidade visual das cenas, a sua simplicidade, as cores, os movimentos, a psicodelia dessa apresentação, me chamaram a atenção e quando escutei a música assistindo essas imagens, rolou.”

Connection, cuja capa apresenta um trabalho do artista multimídia Hudinilson Jr., foi gravado em São Paulo e a mixagem ficou com John Agnello, norte-americano que entende tudo do indie contemporâneo, que trabalhou com Kurt Vile e Alvvays, e cuidou de discos do Sonic Youth e do guitarrista da banda Thurston Moore.

O disco já está em pré-venda e será lançado pela gravadora Hearts Bleed Blue (HBB), cujo catálogo pode ser conferido aqui.

Assista ao clipe de If I Had One: