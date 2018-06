Que coisa linda! Locomotiva Festival anuncia programação com O Terno, Scalene, Boogarins e Dead Fish

Depois de dois festivais de música independente anunciarem a programação em primeira mão aqui no blog (o Festival CoMA e o PicniK), é a vez do Locomotiva Festival colocar suas cartas na mesa e mostrar o line-up de primeiríssima por aqui e arrastar um público interessado em boa música para a cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo.

A começar por esse pôster lindão, também divulgado em primeira mão:

E, com ele, chega a programação da edição deste ano do Locomotiva, realizado nos dias 18 e 19 de agosto, no Espaço Haras, em Piracicaba, cidade localizada a 150 km da capital – ou seja, pertinho, acessível e tudo mais.

Na linha mais alta do pôster, as bandas que deixaram o posto de “novatas” há algum tempo para integrarem a linhagem de melhores grupos de rock nacional da atualidade.

O Terno (que em 2018 deve colocar um novo disco, sucessor de Melhor do Que Parece, na rua), e Scalene (dona de um interessante e expansivo, esteticamente, EP lançado no fim de abril – aqui no blog, é claro, rs) compõem a primeira força do esquadrão brasileiro do fino produzido por aqui.

Na sequência, na linha abaixo, quatro dos melhores shows da atualidade: os veteranos e sempre potentes do Dead Fish se juntam à delícia lisérgica do Boogarins, à força ritualística da Rakta e ao poderio recheado de gotas de melancolia de E A Terra Nunca Pareceu Tão Distante.

O EATNPTD também integra o time forte de bandas de música instrumental escalado para o festival, que inclui também Ema Stoned, SLVDR e Camarones Orquestra Guitarrística. Só o creme.

Os convidados gringos da vez são as britânicas Surf Rats e Hate Moss, além da Afonsina, uma uruguaia que varia entre jogar pitadas de sal e limão ou açúcar nas feridas.

No total, são 34 atrações divididas em dois dias (é bom estudar desde já, ouviu?), com ingressos a R$ 80 (é possível pagar meia-entrada solidária com com a doação de um livrou ou de um alimento não perecível).

Locomotiva Festival

Datas: 18 e 19 de agosto

Local: Espaço Haras – Rodovia Deputado Laércio Corte, Km 136, S/N – Fazenda Santa Rosa – Piracicaba/SP

Horário: de 12h às 00h

Preços: R$ 80 (inteira)

Evento no Facebook está aqui e os ingressos estão à venda aqui.