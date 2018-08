Musa Híbrida distorce a realidade, transforma concreto em algodão e o pop em indie no disco ‘Piscinas Vazias Iluminadas em Pé’

Tem candura nas primeiras palavras ditas por Camila Cuqui, na primeira música do novo trabalho da Musa Híbrida.

Tem dureza, também.

Tem incompreensão. E um tanto de surrealismo.

“Na tentativa abstrata de te escrever uma carta sem palavras para te contar tudo o que aconteceu além do mar…”, ela diz.

É assim que tem início Pirata, a canção escolhida por Piscinas Vazias Iluminadas em Pé (PVIP), o álbum do trio de Pelotas (RS) lançado nesta sexta-feira, 24, com realização do edital Natura Musical e distribuição dos selos Escápula Records, PWR Records e Selo 180 (responsável pela produção e distribuição em disco de vinil).

E, é claro, exclusivo aqui do blog.

A versão de álbum-visual de Piscinas Vazias Iluminadas em Pé, da Musa Híbrida, pode ser assistida aqui:

Piscinas Vazias Iluminadas em Pé sucede o EP Respirei o Poema Cuspi, lançado por Cuqui (voz, baixo, bandolim e guitarra), Alércio (voz, baixo, guitarra e programações de luz) e Vini Albernaz (synths, beats e programações eletrônicas) dois anos atrás.

O salto estético, contudo, é enorme. Poético também. E experimental? Nem se fala.

E o fazem com um baita elenco de participações especiais. O disco conta com: LaBaq, Maurício Pereira, Aíla, Angélica Freitas, Bel, Gali, Juliana Perdigão, Laura Bastos, Obinrin Trio e Juliana Strassacapa.

A verdade é que, quando a primeira audição de Piscina Vazia Iluminadas em Pé chega ao fim, parece que somos jogados de volta à realidade dura, a nossa, na qual tudo parece burocrático, menos colorido, asséptico, sem graça.

Sim, a Musa Híbrida pinta a realidade ao nosso redor.

Transforma-a com cores quentes, com objetos que, por vezes, se derretem, transformando em algodão o que, por vezes, é duro e concreto.

Com as 13 canções que compõem o terceiro álbum cheio da banda, o trio experimenta sensações quase reais.

Ou melhor, distorce o que há de real (amores, amarguras, questões sociais e de gênero, tudo o que pescaram da nossa sociedade torta) para encaixar no universo estético particular da banda, que salta das batidas eletrônicas tortas, estranhas, para notas ao bandolim, sem pudor e sem medo.

Como a ideia de se tentar, de forma abstrata, escrever uma carta sem palavras. Não faz sentido. Mas faz também. Entende?

(Siga o autor do blog e conheça o ‘Tem um Gato na Minha Vitrola’, um programa de música feito nos stories do Instagram)