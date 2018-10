Margareth Menezes, Tássia Reis, Teago Oliveira, Jaloo, Mariana Aydar, entre outros! Saiu a lista da Natura Musical 2019

Instituição da música brasileira, Margareth Menezes está de volta.

Com o auxílio do edital Natura Musical, a domadora das multidões vai voltar para o estúdio para gravar o álbum Autêntica, o primeiro desde Naturalmente, lançado dez anos atrás.

Será um álbum nascido a partir do sagrado feminino, algo que vai ao encontro da essência musical de Margareth.

O projeto da cantora e compositora baiana é um dos eleitos pelo edital para sua versão 2019. Foram 50 escolhidos entre 2.617 inscritos, no total, espalhados por todo o País.

Margareth é um dos oito nomes do Estado da Bahia – com ela, estão contemplados Afrocidade, As Ganhadeiras de Itapuã, Batekoo, Commons Studio Bar, OQuadro, Ritmos – Novos Sons da Bahia e Teago Oliveira (vocalista da lindíssima banda Maglore, uma figurinha frequente aqui no blog).

É o maior número de selecionados da história do edital, aliás, conhecido por estar por traz de grandes nomes da música nacional desde a sua criação, como A Mulher do Fim do Mundo, de Elza Soares, lançado em 2015, por exemplo.

É bom lembrar que, se neste ano, são 50 projetos, no ano passado, foram 33 aprovados.

Em 2019, o Natura Musical oferece um total de R$ 4,9 milhões em patrocínio para as categorias “artistas e bandas” e “coletivos culturais”, por meio do apoio da Lei Rouanet (no quesito nacional) e de leis estaduais de incentivo à cultura (Bahia, Pará, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais). Para a seleção, foi ampliada a rede de curadores, de 18 para 27.

São muitos artistas bons, como Luiza Lian (que recentemente lançou o lindo disco Azul Moderno), Tuyo, Cuscobayo (outra banda que já apareceu aqui no blog), o rapper Matéria Prima, Mariana Aydar, Bruna Mendez, Tássia Reis, Castello Branco, entre outros

Veja, abaixo, a lista completa:

Edital Nacional – Lei Rouanet

A Poética dos Beiradões (AM)

Bruna Mendez (GO)

Lazzo Matumbi (BA)

Lia de Itamaracá (PE)

Luísa e os Alquimistas (RN)

Luiza Lian (SP)

Mariana Aydar (SP)

Midsummer Madness (RJ)

Mostra Maré de Música (RJ)

Rock de Mulher Circuito (RN)

Seu Pereira (PB)

Tambores da Resistência (MA)

Tássia Reis (SP)

Tuyo (PR)

Virgínia Rodrigues (BA)

Edital Bahia – FazCultura

Afrocidade

As Ganhadeiras de Itapuã

Batekoo

Commons Studio Bar

Margareth Menezes

OQuadro

Ritmos – Novos Sons da Bahia

Teago Oliveira

Edital Pará – Lei Semear

As Origens da Lambada

Guitarrada das Manas

Jaloo & Strobo

Keila Gentil

Nazaré Pereira

Pelé do Manifesto

Pratagy

Sampleados

Uaná System

Edital São Paulo – PROAC

ATR

Castello Branco

Felipe Antunes e Nástio Mosquito

O Corre – Breve

Souto MC

Samba de Dandara

Edital Rio Grande do Sul – Pró-Cultura

Bloco da Laje

Cuscobayo

Projeto Concha

Saskia

Supervão

Sons Que Vem da Serra

Edital Minas Gerais – LEIC Minas Gerais

Anderson Noisek

Cachalote Fuzz

Elisa de Sena

Mostra IMuNe

Matéria Prima

Sonâncias Lab