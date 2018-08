Genial! Pato Fu lança clipe de ‘Private Idaho’ gravado com boomerangs

Antenadíssimos em novas mídias e linguagens desde sempre, o Pato Fu inovou de novo.

Indicados ao Prêmio da Música Brasileira, realizado nesta quarta-feira, 15, com o disco Música de Brinquedo 2, na categoria melhor álbum infantil, os mineiros colocaram no ar (com exclusividade aqui no blog, porque somos chiques por aqui), o videoclipe da versão “na brinquedoteca” de Private Idaho.

Para o vídeo, o grupo fugiu do tradicional formato de “clipes ao vivo”. Com o recurso tão em moda nos celulares por aí, fez um videoclipe ilustrado por vídeos em boomerang (aqueles pequenos vídeos de 5, 6 segundos de imagens que vão e voltam).

Foram mais de 70 boomeranges para criar o trabalho!

Assista abaixo ao clipe de Private Idaho:

Os boomerangs são mania para os usuários da rede social Instagram, seja nas publicações permanentes, seja nos Instagram Stories, plataforma cujo conteúdo publicado ali tem validade de 24 horas de duração.

Private Idaho, segundo John Ulhoa, “tem incendiado os shows” do Pato Fu com o repertório do Música de Brinquedo 2. A faixa é originalmente do B-52’s.

O disco, aliás, tal qual seu antecessor (de 2010), tem a qualidade de criar um universo próprio.

Indicado pela APCA como um dos melhores álbuns do segundo semestre de 2017, Música de Brinquedo 2 reúne numa mesma coleção canções de origens distantes (geograficamente, temporalmente ou esteticamente) e as transporta para um mundo de instrumentos de brinquedo criado pelo Pato Fu.

E, dentro dele, aceitamos vagar por cantos tão distantes. Tudo faz sentido. De I Saw You Saying, dos Raimundos, a Severina Chique-Chique, do repertório de Genial Lacerda – passando, é claro, por canções como Private Idaho ou a deliciosa Every Breath You Take, ótima na voz de Fernanda Takai.

É bom lembrar que, no ano passado, na celebração de 25 anos de existência do Pato Fu, banda que integra a resistência criativa do rock nacional, foi lançada a coletânea O Mundo Ainda Não Está Pronto, na qual bandas independentes reinterpretavam canções do repertório dos mineiros.