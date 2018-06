Father John Misty, que acaba de lançar um baita disco, fará show em São Paulo em agosto

Como Father John Misty, Josh Tillman confundiu e explicou, criou metáforas para explicar um mundo tão inexplicável, viveu sua nova persona e foi consumido por ela. Reerguido, depois de dois meses internado em um hotel em Nova York, ele entregou na semana passada, em 1º de junho, God’s Favorite Customer, o quarto álbum como FJM.

Poucos dias depois, em uma parceria entre as plataformas Queremos! e Popload, é anunciado que ele vai trazer esse discaço, recém-saído do forno, para São Paulo.

Sim, Father John Misty fará sua estreia em terras paulistanas no dia 26 de agosto, um domingo, no Teatro Simon Bolívar (no Memorial da América Latina, na Barra Funda).

No dia anterior à apresentação na cidade – em 25 de agosto, portanto -, o rapaz tocará no Rio de Janeiro, dentro da programação do quentíssimo Queremos! Festival, na Marina da Glória. O line-up suculento inclui ainda Animal Collective, Baianasystem, Boogarins, Cut Copy, Ionnalee, Rincon Sapiência, Rubel e Xênia França.

God’s Favorite Customer é um olhar para dentro, em oposição ao movimento experimentado por Tillman em seu disco anterior, Pure Comedy, lançado no ano passado, uma verborrágica e grandiosa tentativa de entender o mundo ao redor e a sociedade contemporânea em tempos estranhos.

O The New York Times, veja só, decretou Pure Comedy como o “álbum ideal para a Era do Absurdo”.

Aqui, neste quarto trabalho (que pode ser ouvido na íntegra ao final desse texto), ele busca afugentar os próprios fantasmas. As duas cabeças que habitam dentro de si, como Josh Tillman e como Father John Misty, ambas inebriadas por vícios e depressão. Além de tudo isso – e por causa disso -, seu casamento estava em frangalhos.

A música, a partir daí, se torna a companhia de Tillman/Misty, a única a quem ele confia – em entrevista ao Estado, no ano passado, ele diz ser mais fácil se comunicar por canções do que na palavra falada, apenas.

Verborrágico ainda, Tillman/Misty descreve o fundo do poço com a clareza de um velho conhecido. Alterna o contador da historia, canta como funcionário do hotel no qual hospedou-se, como a esposa…

E, com isso, desenha a si mesmo, ou sua persona, melhor do que faria em qualquer entrevista.

SERVIÇOS DA PASSAGEM DE FATHER JOHN MISTY PELO BRASIL:

25/08/2018 – Queremos! Festival – Marina da Glória (Rio de Janeiro)

Ingressos a partir de R$ 160 (segundo lote)

26/08/2018 – Auditório Simón Bolívar – Memorial da América Latina (São Paulo)

Ingressos a partir de R$ 100

Onde comprar: site do Queremos!.