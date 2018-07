Far From Alaska anuncia turnê com 15 datas na Europa e retorno ao palco do Festival MADA

Suprassumo quando o assunto é peso no rock nacional, a banda Far From Alaska anuncia que está com as malas prontas para mais uma turnê pela Europa.

A informação, quentinha e exclusiva aqui do blog, é que o grupo passará de setembro a outubro em tour pelo continente europeu. São, ao todo, 15 datas em Países como Suíça, Alemanha, França, Croácia e Inglaterra. Veja a agenda completa abaixo:

13/9 Suíça em Olten no Coq d’Or

14/9 Alemanha em llmenau no Baracke 5 e.V.

15/9 Alemanha em Berlin no Swamp Fest

18/9 Croácia em Zagreb no KSET

20/9 Hungria em Budapest no Robot

21/9 Alemanha em Dachau no Outback Space Club

22/9 França em Paris no Supersonic

23/9 França em Nantes no Le Ferrailleur

27/9 Portugal em Lisboa (à confirmar local)

28/9 Portugal em Aveiro no Avenida

29/9 Portugal em Braga no Braga Music Week

1/10 França em Chambery no Brin du Zinc

6/10 Dinamarca em Copenhagen no Spillestedet Stengade

9/10 Inglaterra em London – The Underworld

10/10 Inglaterra em Bristol no Rough Trad

Com Unlikely, um dos melhores discos do ano de 2017, o Far From Alaska mostrou como soltar sua distorção e fúria dentro de um ambiente sonoro mais criativo, com melodias que pulsam, mas também martelam.

+++ Far From Alaska segue contra as improbabilidades e lança disco ‘Unlikely’

É com esse álbum que eles voltam ao sempre imperdível Festival Música Alimento da Alma, o Festival MADA, na edição deste ano, a ser realizada entre os dias 12 e 13 de outubro, no Estádio Arena das Dunas, em Natal.

O Far From Alaska será a terceira apresentação da banda no MADA, cuja edição é especialíssima. O festival completa 20 anos de existência – e resistência.

Além do FFA, já estão confirmados: Pitty, Cordel do Fogo Encantado, Nação Zumbi, BaianaSystem, Jade Baraldo, Larissa Luz, Alfonsina (URU), ÀTTØØXXÁ, Rincon Sapiência, Francisco, El Hombre, Luísa e os Alquimistas e Demonia.

Os ingressos do MADA já estão no segundo lote. Para não perder as novas informações sobre o festival, fique de olho na página oficial deles no Facebook. Os ingressos podem ser adquiridos aqui e aqui.