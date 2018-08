Elza Soares, Djonga, Cordel do Fogo Encantado e mais 22 discos: os melhores de 2018 para a APCA (até agora)

O juri da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) soltou nesta sexta-feira, 10, a pré-lista de melhores discos brasileiros lançados no primeiro semestre de 2018.

(Ou seja, falta muita coisa boa, como os novíssimos álbuns da Carne Doce, Duda Beat e o recém-lançado trabalho da Mahmundi).

Mas a lista, produzida por Alexandre Matias, José Norberto Flesch, Lucas Brêda, Marcelo Costa e Roberta Martinelli, dá um panorama do que foi produzido em um ano difícil como 2018 – em todos os sentidos, não na música, especificamente.

A lista, conta o Marcelo Costa, começou com 109 álbuns relevantes. Cada integrante do juri votou nos seus 25 favoritos. O número, então, caiu para 40. E, a partir de muito debate, eles chegaram o número que vemos aqui.

2018, por exemplo, foi ano dos veteranos. Elza Soares, por exemplo, com Deus É Mulher, seguiu o rumo apresentado em A Mulher do Fim do Mundo – um discaço de 2015.

Erasmo Carlos, com Amor É Isso, mostra como o Tremendão também ama e renasce musicalmente com um álbum lindo.

No rap, a APCA destaca a ferocidade de Djonga, com o álbum O Menino Que Queria Ser Deus, e o acerto de Rashid, que montou um álbum single a single. O projeto chamado Em Construção deu certo demais, o rapper cresceu e reuniu tudo no ótimo disco Crise.

Celebramos, também, o feminino, com as forças avassaladoras de Taurina, de Anelis Assumpção, e Trança, de Ava Rocha.

Há o pop quase-pop dos Dingo Bells e Kassin, há o experimentalismo estonteante de Maria Beraldo e seu disco Cavala. Há também o “pop bem pop” de Silva (com o iluminado Brasileiro) e Iza (Dona de Mim).

A lista é grande – são 25, afinal – então, o melhor é ouvir cada um por si só.

(Siga o autor do blog e conheça o ‘Tem um Gato na Minha Vitrola’, um programa de música feito nos stories do Instagram)

Com vocês, os 25 melhores discos nacionais de acordo com a APCA. Boa viagem!

Almir Sater & Renato Teixeira

AR (Universal Music)

André Abujamra

Omindá (Independente)

Anelis Assumpção

Taurina (Pomm_elo / Scubidu)

Autoramas

Libido (Hearts Bleed Blue)

Ava Rocha

Trança (Circus)

Cólera

Acorde, Acorde, Acorde (EAEO Records)

Cordel do Fogo Encantado

Viagem ao Coração do Sol (Fogo Encantado)

Craca e Dani Nega

O Desmanche (Independente)

Dingo Bells

Todo Mundo Vai Mudar (Dingo Bells / Natura Musical)

Djonga

O Menino Que Queria Ser Deus (CEIA Ent.)

Elza Soares

Deus É Mulher (DeckDisc)

Erasmo Carlos

Amor É Isso (Som Livre)

Gui Amabis

Miopia (Independente)

Iza

Dona de Mim (Warner)

Jonas Sá

Puber (Selo Risco)

Juliano Gauche

Afastamento (EAEO Records)

Kassin

Relax (LAB 344)

Malu Maria

Diamantes na Pista (Independente)

Marcelo Cabral

Motor (YB Music)

Maria Beraldo

Cavala (Selo Risco)

Maurício Pereira

Outono No Sudeste

Rashid

Crise (Foco na Missão)

Romulo Fróes

O Disco das Horas (YB Music)

Silva

Brasileiro (SLAP)

Wado

Precariado (Independente)