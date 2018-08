Depois de Inhotim, festival MECA estreia no Recife e volta para Maquiné

Já estabelecido em Brumadinho, com o nome de MECAInhotim, o festival da plataforma multicultural Meca anuncia duas novas edições no País.

O MECA não é só festival – é formado por papos e encontros (MECATalks) e tem edições mensais (MiniMECA), é um canal de mídia (MECAJournal), é newsletter (MECANews) -, mas os grandes eventos de música são um dos braços da plataforma.

Em Brumadinho, por exemplo, foram 9 mil pessoas reunidas em duas noites de apresentações de atrações suculentas como Elza Soares, Baco Exu do Blues e Pabllo Vitar.

Sacou?

Com o histórico de acertos, o MECA investe em mais duas edições do festival no País. A começar pelo Recife. Na estreia na capital pernambucana, os shows serão no dia 22 de setembro, no lindo museu de arte Oficina Francisco Brenand.

As atrações confirmadas até agora são: Letrux, Duda Beat, Mundo Livre S.A. e Windy City Classics.

Em Maquiné, no Rio Grande do Sul, as apresentações serão em 3 de novembro, na Fazenda Pontal. As atrações são Mallu Magalhães, Teto Preto, Trabalhos Espaciais Manuais, Catavento, Supervão es norte-americanas do Warpaint.

Abaixo, os serviços dos dois festivais:

MECABrennand

Data: 22 de setembro de 2018

Local: Oficina de Cerâmica Francisco Brennand, Recife – PE

Line-up: Duda Beat, Letrux, Mundo Livre S/A, Windy City Classics e Lala K

MECAMaquiné

Data: 3 de novembro de 2018

Local: Fazenda Pontal, Maquiné – RS

Line-up: Warpaint, Mallu Magalhães, TETO PRETO, Supervão, Catavento e Trabalhos Espaciais Manuais

