Com Tulipa Ruiz, Anelis Assumpção e Curumin, Picnik Festival chega a 4ª edição em Brasília

A introspecção de Tulipa Ruiz, ao transformar suas músicas em versões acolhedoras de voz, violão e percussão, com o disco Tu.

A expansão de Anelis Assumpção, que abre sua cozinha com Taurina, um disco no qual amor e a ausência, o feminino e a candura se unem numa refeição sonora deliciosa.

A Rakta, banda com um dos mais insanos e inebriantes shows da atualidade, cria um experimento sonoro sem rótulos. É um ritual. E ponto.

Ritualísticas também são as apresentações de Papisa, o projeto atual de Rita Oliva, que propõe uma conexão com uma força interna muito própria.

Com essas quatro forças tão particulares e complementares das vozes femininas da música nacional, o Picnik Festival (ou, estilizado, PicniK), acolhedor festival realizado em Brasília, revela a programação completa da quarta edição, a ser realizada nos dias 23 e 24 de junho, sábado e domingo, na Torre de TV, aqui no blog.

Com entrada gratuita (a partir das 16h, para entrar no perímetro do Picnik é preciso doar um quilo de alimento, um agasalho ou um livro), o festival traça seu próprio panorama do fino que vem sendo produzido pelos artistas independentes nacionais.

Curumin, multi-instrumentista de grande leque de sonoridades, foi escalado para apresentar Boca, o disco eleito pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) como o melhor álbum do ano passado. O guitarrista André Sampaio levará, ao palco, sua música quente, um afro-rock de primeira, estudado no disco Alagbe, lançado no ano passado.

Antenado, o Picnik oferece, no seu leque de atrações, a psicodelia da banda Bike, cujos discos melhoram a cada quilômetro rodado pelos rapazes, e os Garotas Suecas, grupo que caminha por uma trilha estética entre a melancolia e a diversão e lançou, no ano passado, o disco Futuro do Pretérito.

Ainda no âmbito do independente nacional, o festival escala Young Lights, é uma bela revelação vinda de Belo Horizonte, Supervão, uma delicinha vindo do Rio Grande do Sul, a paulistana Mescalines e a paranaense Marrakesh. Dos artistas locais, foram escalados os ótimos Joe Silhueta, Leo, Meu Amigo Tigre, Oxy, Cachimbó, Augusta e Palamar. A música candanga está viva e muito bem, obrigado.

+++ Siga o autor do blog e conheça o ‘Tem um Gato na Minha Vitrola’, um programa de música feito diretamente nos stories do Instagram

Todas as atrações figuram só palco principal, uma tenda de circo montada no gramado do espaço, espalhadas pelos dois dias de evento. Ainda há o palco Fantástica Fábrica de Bandas Stage, dedicado a dar espaço aos grupos em início de carreira.

O Picnik não é só música e oferece discussões culturais, debate economia criativa, espaço para os pequenos, peças teatrais e espetáculos circenses, entre outras atrações.

Assista ao vídeo que resume a edição de 2017 do festival:

É bom repetir, portanto: o Picnik Festival será realizado nos dias 23 (sábado) e 24 (domingo), de junho, das 13h às 22h, na Torre de TV, em Brasília, com entrada gratuita (lembrando que (a partir das 16h, é preciso doar um quilo de alimento, um agasalho ou um livro).